Windows 10: Mai-Update kommt mit neuem Terminal

Der Rollout des Mai-Updates von Windows 10 ist bereit und wird in Intervallen verteilt. Mit von der Partie: ein neues Kommandozeilenfenster alias Windows Terminal. Dieses macht alle Unicode-Zeichen lesbar – eine bekannte Schwäche bisher – und soll sogar Emojis darstellen können. Für mehrere Eingabeaufforderungsfenster zugleich ist ein Tab-System entwickelt worden, wie man das von Browsern her kennt. Ein mehrmaliges Aufrufen erübrigt sich also. Zudem soll das Layout individualisierbar sein.

Das Terminal, welches für CMD, PowerShell und für Windows for Linux einsetzbar sein soll, kommt nicht in der ersten Update-Welle, sondern soll erst ab Juni verfügbar sein – als Preview-Version. Über eine allfällige Abwärtskompatibilität des GitHub-Projekts ist nichts bekannt. Nähere Informationen verrät Microsoft im Entwickler-Blog.