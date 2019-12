Cliqz-Suchmaschine kommt in das Tor-Netzwerk

Die Macher des Datenschutz-Browsers Cliqz arbeiten auch seit einiger Zeit an einer eigenen Suchmaschine als Alternative zu Google, Bing und Co. Dabei verfolgen die Entwickler nach eigenen Angaben dem Grundprinzip «Privacy by Design», was unter anderem bedeutet, dass keine IP-Adressen und andere Metadaten der Nutzer gesammelt werden. Jetzt forcieren die Entwickler ihre Datenschutz-Bemühungen abermals und stellen die Suchmaschine über das anonyme Tor-Netzwerk als Hidden Service zur Verfügung.

Im Tor-Browser lässt sich die Cliqz-Suche über die Adresse «search4tor7txuze.onion» ansteuern. Aktuell befindet sich der Dienst laut den Entwicklern noch in der Beta-Phase, weshalb auch die Suchergebnisse noch nicht die angestrebte Qualität aufweisen. Zudem sind die Suchergebnisse noch nicht für alle Länder optimiert, derzeit sind lediglich für Deutschland, Frankreich und die USA angepasste Suchen enthalten. Für den vollen Funktionsumfang sollte im Browser zudem JavaScript aktiviert sein.

Onion-Dienste im Fokus

Falls ein gesuchter Web-Dienst ebenfalls als Hidden Service im Tor-Netzwerk verfügbar ist, listet die Cliqz-Suchmaschine dieses Ergebnis präferiert auf. Auf diese Weise werden Tor-Nutzer gezielt zu geschützten Diensten weitergeleitet, die im Onion-Netzwerk eine bessere Performance bereithalten als herkömmliche Web-Angebote. Mitunter betreiben Protonmail, der Guardian, Reuters sowie die Süddeutsche Zeitung eigene Onion-Dienste.

Für die Nutzung des anonymen Onion-Netzwerks ist entweder der offizielle Tor-Browser für den Desktop oder das mobile Android-Smartphone erforderlich. Nutzer von iOS-Geräten erhalten mit dem Onion Browser eine technisch äquivalente Lösung.