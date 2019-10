Die besten Online-Rechtschreibprüfungs-Tools

Duden Mentor



Last but not least ist da noch duden.de. Die meisten dürften das Webtool Wörterbuch kennen, mit dem man seit langem kostenlos ein Wort nachschlagen kann.

Doch Duden hat mehr zu bieten und zwar den Duden Mentor. Die Textprüfung, welche ebenfalls gratis ist, hebt gefundene Fehler im Duden-typischen Gelb hervor. Einfach Text eingeben/reinkopieren und es geht direkt los.

Auch Duden Mentor erläutert Rechtschreib- und Grammatikfehler. Rechts vom Text finden Sie eine Erklärung (Aufklappmenü). Durch ein Klicken auf akzeptieren (Häkchen) oder ablehnen ändern Sie ein Wort direkt. Eine Änderung können Sie wieder rückgängig machen.

Interessanterweise findet Duden weniger Unkorrektheiten als die ersten drei Tools, z.B. «Angst und bange» wird nicht markiert oder die falsche Wochentag-Datum-Kombination erkennt das Tool nicht.

Wer sich für die Premium-Version entscheidet, erhält zusätzlich Synonyme und stilistische Hinweise.

Preis: kostenlos, gibt eine Premium-Version

Bewertung: Gut (6 von 9 Fehlern/Umgangssprache/Datumfehler gefunden)