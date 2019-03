Flickr: Update bei «In Memoriam-Konten» und Creative Commons

Seit den kürzlich angekündigten Änderungen an Flickr's Free- und Pro-Konten informierte Flickr, dass frei lizenzierte öffentliche Fotos (Creative Commons, Public Domain, US-Regierungsarbeiten usw.) ab dem 1. November 2018, die über das kostenlose Kontolimit hinausgehen, nicht gelöscht werden. Nun geht die Fotoplattform noch einen Schritt weiter und informiert, man schütze nun alle öffentlichen, frei lizenzierten Bilder auf Flickr, unabhängig davon, an welchem Tag sie hochgeladen wurden.

Alle öffentlichen Creative-Commons-Arbeiten auf Flickr sind nun vor dem Löschen geschützt. Viele Fotografen bieten ihre Bilder über eine Creative-Commons -Lizenz (CC) für andere zur Nutzung an. So gibt es beispielsweise die Namensnennungs-, die Keine-Bearbeitung oder die Nicht-kommerzielle-Nutzungs-Lizenz.

«Seit wir am 1. November Änderungen an Flickr's Free- und Pro-Konten angekündigt haben, haben wir von Mitgliedern gehört, die sich Sorgen darüber machen, was mit Konten im Besitz verstorbener Mitglieder passieren wird und was mit ihren eigenen Konten passieren wird, wenn sie sterben» heisst es im Blog-Eintrag. Man liebe die Idee, dass das Vermächtnis eines Fotografen in Memoriam weiterlebe. Deshalb hat sich Flickr dazu entschlossen, für bestehende Flickr-Mitglieder, die gestorben sind, «In Memoriam»-Konten anzubieten. Bei bestehenden Accounts kann dies auch nachträglich noch beantragt werden. Familie und sonstige Hinterbliebene können sich bei Flickr melden. Mehr Informationen dazu gibt es hier.