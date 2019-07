Google Maps zeigt Mietvelostationen in Zürich

Google Maps zeigt neu Mietvelostationen in Zürich an, komplett mit einer Live-Anzeige zu verfügbaren Velos. Gerade in Städten sind Mietvelos eine praktische Methode, schnell von A nach B zu kommen. Auch in der Schweiz erfreuen sich Velo-Sharing-Dienste grosser Beliebtheit. Grund genug, dass Google Maps neu auch in Zürich verfügbare Velos direkt in Google Maps anzeigt. Zum Zuge kommen Velos von Verleihstationen, wie beispielsweise Publibike. Google zeigt dabei jeweils den Ort der Verleihstation, ein Foto und die Anzahl freier Velos in Echtzeit an. Die umstrittenen «stationslosen» Velos werden nicht angezeigt.

Die Velosuche auf einem iPhone Zoom Um eine Velostation in Ihrer Nähe zu finden, tippen Sie einfach «Velo» in die Suchleiste von Google Maps ein. Sie finden daraufhin diverse Stationen in Ihrer Nähe. Tippen Sie eine der Stationen an, um mehr Informationen dazu zu erhalten, unter anderem die Anzahl verfügbarer Velos. Ein paar Eigenheiten scheint der Dienst noch zu haben. Beispielsweise findet die deutschsprachige Desktop-Version von Google Maps zur Suchanfrage «Velo» keine Verleihstationen, sondern nur Velohändler. Zudem sind einige Verleihstationen nur auf dem Smartphone oder nur auf dem Desktop sichtbar, was wahrscheinlich mit Googles Personalisierung zu tun hat.



Bereits seit letztem Jahr testet Google die Technologie in New York City. Ab sofort ist die Velosuche in 23 weiteren Städten verfügbar: Barcelona, Berlin, Brüssel, Budapest, Chicago, Dublin, Hamburg, Helsinki, Kaohsiung, London, Los Angeles, Lyon, Madrid, Mexico City, Montréal, New Taipei City, Rio de Janeiro, San Francisco (Bay Area), São Paulo, Toronto, Wien, Warschau und Zürich.