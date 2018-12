Postfinance: Gesichtserkennung und Fingerprint sollen das gelbe Kästchen ersetzen

Wer sich aktuell am PC bei der Online-Banking-Plattform der Postfinance einloggen will, benötigt nach wie vor den gelben Kartenleser. Das passt laut CEO Hansruedi Köng nicht allen. «Viele von unseren Kunden sind nicht so zufrieden mit diesem gelben Kästchen für den Login», sagte der Postfinance-Chef Hansruedi Köng in einem Chat-Interview mit «20min». Deshalb will der grösste Zahlungsanbieter der Schweiz im nächsten Frühling auf ein Software-basiertes Anmelde-Verfahren umstellen. Köng verriet dabei auch gleich, was auf die Kunden zukommen wird. «Der neue Login funktioniert dann je nach Handy oder Computer über Gesichtserkennung und Fingerprint.» Das Kästchen könnten Kundinnen und Kunden dann wegwerfen, sagte Köng