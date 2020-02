Preisalarm: Samsung QE65Q8DN für 1299 Franken

Preisalarm: Samsung QE65Q8DN

Was: 4K-TV Samsung QE65Q8DN

Wo: microspot.ch

Wann: solange Vorrat reicht

Preis: Fr. 1299.–

Microspot verlangt für den 65 Zoll grossen TV (Bilddiagonale: 163 cm) derzeit nur 1299 Franken. Der Ultra-HD-Fernseher mit exklusiver QLED-Technologie vom Hersteller bietet neben einem schlanken Design auch weitreichende Smart-TV-Funktionen sowie vier HDMI- respektive drei USB-Ports.

Die Ausstattung:

Bilddiagonale: 65 Zoll (ca. 165 cm, UHD, 3840 × 2160)

Tuner: DVB-T2/-C/-CI+/-S2

Funktionen: Smart TV, HDR, 3100 PQI (Picture Quality Index) etc.

Anschlüsse: 4 × HDMI, 3 × USB 2.0, Sound 40 Watt

Energieeffizienzklasse: A

Masse: 145 × 91 × 29,57 cm (B × H × T in cm, mit Fuss)

PCtipp meint

Zu Samsungs Modell QE65Q8DN werden vom Hersteller zwei leicht gebogene Metallstandfüsse mitgeliefert. Diese werden einfach unten in die Ösen des TVs hineingeschoben und befestigt. Ein Höhepunkt ist die One-Connect-Box, die Anschlussbox des Modells. Hier werden sämtliche Kabel, wie etwa das für den Satellitenempfang oder HDMI für die Zuspieler, angeschlossen. Der Fernseher selbst kommuniziert mit der Connect-Box lediglich noch über ein dünnes optisches Kabel, das sich im zuvor montierten Standfuss unterbringen lässt. Für das exakte Einstellen des 4K-TVs sollte man eine halbe Stunde einplanen. Danach zeigt sich das Modell von seiner schlanken Seite, auch weil Samsung bei dem TV auf sein eigenes Betriebssystem Tizen baut. Das Hauptmenü, das auf dem Bildschirm angezeigt wird, ist grob in zwei Bereiche unterteilt. Oben wird jeweils die aktuelle Auswahl (z.B. Apps, Videos etc.) im Detail angezeigt. Unten in einer Art Bildlaufleiste werden, von links nach rechts, die Menüpunkte «Einstellungen», «Quelle», «Suchen» und «Apps» aufgelistet – jeweils in einer Art Minisymbolleiste. Das Hin- und Herwechseln innerhalb der Menüs funktionierte mit der Fernbedienung absolut flüssig. Die Knöpfe auf der Fernbedienung hat Samsung auf ein Minimum reduziert. Neben der Kanalwahl und der Lautstärkeregelung findet sich hier auch ein Button für die Sprachsteuerung, um das Modell auch akustisch zu lenken. Ebenso gefällt die Bildqualität des QLED-TVs – besonders tiefes Schwarz ist auch wirklich schwarz und Farben werden kräftig wiedergegeben. Hauttöne und Gesichter besitzen wiederum eine bemerkenswerte Tiefenschärfe. Bei unseren aufwendigen Bildschirmtests konnten wir zudem beim Fernseher weder Reflexionen noch Farbveränderungen an den Rändern erkennen.

Fazit: Samsung QE65Q8DN ist ein herausragender Ultra-HD-Fernseher. Bildqualität, Ausstattung und Design sind auf einem hohen Niveau.