Preisalarm: Wingo-Schweiz-Flatrate für 25 Franken

Flyer-Check: Wingo Mobile

Was: Handy-Abo Wingo

Wo: wingo.ch

Wann: ab sofort, bis zum 31. Oktober 2019

Preis: Fr. 25.–

Die gesamte Ausstattung:

unlimitertes Datenvolumen, unlimitierte Telefonminuten und SMS-Nachrichten (alle Netze) innerhalb der Schweiz

2 GB Datenvolumen pro Monat (EU/Westeuropa)

PCtipp meint: Die Swisscom-Tochter Wingo startet eine Promoaktion – statt «Pay as you go» bis maximal 55 Franken, zahlt man 1 Jahr lang nur noch 25 Franken pro Monat, ungeachtet des Datenverbrauchs in der Schweiz. Nebst unlimitierten Telefonminuten, SMS-Nachrichten und Daten innerhalb der Schweiz, gibt es pro Monat 2 Gigabyte Datenguthaben in Europa, die in den 25 Franken inkludiert sind. Das Angebot gilt sowohl für neue als auch für bestehende Kunden und ist auf ein Jahr begrenzt, wenn man den Rabattcode FULLFLAT19 an entsprechender Stelle eingibt. Für Neukunden ist dies hier, Bestandskunden loggen sich dazu in ihrem Wingo-Konto ein. Danach wird wieder die sich Schrittweise erhöhende Monatsgebühr von maximal 55 Franken fällig. Der Promocode gilt bis zum 31. Oktober.

Fazit: Ein sehr spendables Angebot von Wingo, die damit auf die Konkurrenten Digitec, Coop Mobile oder Yallo zu reagieren. Vor allem gefällt uns, dass das Angebot auch für Bestandskunden gilt. Jetzt zugreifen!

Hinweis: Wie Sie als Neu- bzw. Bestandskunde von der Promo-Aktion profitieren können, erfahren Sie auf der entsprechenden Website von Wingo.