Test: Drei Schlüsselfinder im Vergleich

Wer ab und zu mal was verliert, der könnte die Vorteile von elektronischen Schlüsselfindern schätzen. Natürlich kann man die intelligenten Anhänger auch an andere Gegenstände befestigen, die man nicht verlieren will – beispielsweise Portemonnaie, Kamera, Rucksack oder Fernbedienung. Wir haben drei Keyfinder getestet.

Alle drei haben bei der intelligenten Benachrichtigungen nur teilweise überzeugt. Wir hätten im Fall der Fälle jedenfalls das Gebäude unserer Wohnung jedenfalls ohne Schlüssel verlassen. Am sensibelsten war der Orbit Keys, gefolgt vom Tile Pro.

Chipolo Classic (2. Generation)

Der Chipolo Classic ist in den Farben Schwarz, Blau, Gelb, Grün, Rot oder Weiss erhältlich sowie im Zitronen- oder Wassermelonen-Look.

Sie können mit dem Chipolo auch Selfies machen und Social-GPS nutzen, wenn Ihr Gerät verloren geht.

Zwar ist die Herstellerseite nur auf Englisch verfügbar, aber auf den Supportseiten finden gewisse Informationen auf Deutsch.

App

App runterladen (Android, iOS), den Instruktionen folgen, fertig. Der Chipolo ist subito der App hinzugefügt. Wir nutzten die Android-Version.

Mindestanforderungen: iOS Geräte (mit der Version 9.0) mit Bluetooth 4.0 oder neuer. Android Geräte (mit der Version 4.4) mit Bluetooth 4.0 oder neuer.

Wenn jemand mehrere Chipolos hat, sieht er sie in der Registerkarte Liste schön aufgereiht.

Schlüssel finden

Wählt man in der App den Chipolo an, tippt man auf den Button. Sie können den Klingelton übrigens ändern. Laut Hersteller ist die Reichweite 60 Meter, das können wir bestätigen.

Handy finden

Das funktioniert auch umgekehrt. Falls Sie statt des Schlüssels ihr Smartphone irgendwo in der Wohnung oder im Büro liegen lassen haben, drücken Sie zweimal (feste) hintereinander auf den Chipolo. Sofort beginnt ihr Handy zu klingeln. Auch wenn es auf lautlos gestellt ist.

Smarte Benachrichtigungen: Erinnerung

Die App benutzt die Standortdienste Ihres Handys und erstellt den zuletzt bekannten Standort des Chipolos basierend auf den Geo-Standortdaten des Smartphones.

Eigentlich sollten wir beim Verlassen unseres Hauses daran erinnert werden, wenn wir den Schlüssel liegenlassen. Selbst als wir uns im Keller befanden oder ein paar Meter vor dem Haus, erhielten wir keine Warnung.

Reichweite: 60 Meter

Sprachsteuerung

Theoretisch wäre das nutzlich: Chipolo bietet Sprachsteuerung via Google Assistant oder Amazon Alexa. Da wir das Amazon-Gerät nicht mehr haben, können wir Alexa nicht testen.

Zum Google Assistant: Die Steuerung funktioniert – wenn überhaupt – nur in Englisch! Das ist natürlich mühsam für jene, die das Handy lieber in der Muttersprache steuern. Denn: Auch die Geräteeinstellungen müssen laut Support auf Englisch sein.

Natürlich muss der Google Assistant erst installiert und aufgesetzt sein. Mit unserem Huawei-Smartphone (Android 9.0.0) ist die App nicht kompatibel. Somit können wir das vergessen.

Ersetzbare Batterie

Die Batterie lässt sich austauschen (Batterie: CR2025). Das ist gemäss Hersteller alle 9 Monate nötig. Laut Support-Webseite wird die Chipolo-App einen erinnern, eine Ersatzbatterie zu bestellen. Um die Batterie zu ersetzen braucht man etwas längere Fingernägel, die in eine kleine, rechteckige Lücke auf der Seite passen, dann geht das Austauschen leicht.

Wasserfest: Der Chipolo Classic ist nicht wasserfest.

Chipolo Classic wurde uns von Digitec Galaxus zur Verfügung gestellt.