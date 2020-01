Test: MacBook Pro 16 Zoll

Das Attribut «Pro»: Spätestens seit dem iPhone 11 Pro und den AirPods Pro könnte man Apple unterstellen, es ein wenig leichtfertig zu verteilen. Verdienterweise werden aber auch die grösseren MacBooks so geadelt – und sie verdienen es: Mit schnellen SSDs und noch schnelleren Anschlüssen, die eine Erweiterung in alle Richtungen erlauben. (Einen Vergleich der verschiedenen Modelle finden Sie hier.)

Doch diese gestandenen MacBook-Pro-Modelle werden vom neusten 16-Zoll-Modell deklassiert. Dabei ist dieses Modell nicht nur für leistungshungrige Anwendungen gemacht, sondern führt auch Office-Anwender in Versuchung; es kommt nur darauf an, wie es konfiguriert wird. Dazu später mehr.

Ein erstes «Uff!» für Grösse und Gewicht

Erinnert sich noch jemand an den Begriff «Netbooks»? Er stand vor Jahren für Mobilrechner, die besonders klein, leicht und ausserdem schwachbrüstig waren. Doch die Zeiten, in denen kleine Notebooks automatisch aus dem letzten Loch pfeifen, sind schon lange vorbei. Mehr noch: Stattdessen hat sich die kompakte 13-Zoll-Klasse zum Standard gemausert, weil man sich an deren Grösse und Gewicht gerne gewöhnt.

Deshalb wirkt das 16 Zoll grosse MacBook Pro auf den ersten Blick erschlagend. Mit einem Gewicht von exakt zwei Kilogramm wiegt es ausserdem ganze 630 Gramm mehr als sein kleines 13-Zoll-Brüderlein. Das entspricht fast eineinhalb kleinen Flaschen Mineralwasser, die Sie ab sofort zusätzlich mit sich herumschleppen.

Das Gewicht kann man dem MacBook Pro natürlich nicht ankreiden, denn Grösse ohne Masse gibt es nicht. Aber als Bürolist müssen Sie diese 16 Zoll wirklich, wirklich wollen – oder Sie werden es bereuen: 16 Zoll sind vor allem dann eine gute Wahl, wenn kein externer Monitor angeschlossen wird, weil man dauernd auf Achse ist, aber das Gerät den maximalen Arbeitskomfort bieten soll.

Die Äusserlichkeiten

Display. Beginnen wir beim Display, dem die Grösse schliesslich geschuldet ist. Es bietet eine Auflösung von 3072 × 1920 Pixeln bei einer Dichte von 226 ppi. Wie wir es auch von den kleineren Modellen her kennen, deckt das Display den kompletten P3-Farbraum ab und bietet jene hervorragende Darstellung, die wir bei jedem MacBook-Pro-Test der letzten Jahre über den Klee gelobt haben.

Neu ist hingegen die Möglichkeit, in den Systemeinstellungen die Wiederholrate manuell festzulegen, damit jegliche Medien bereits auf dem MacBook Pro so butterzart wiedergegeben werden, wie es sich der Profi vorstellt.

Thunderbolt 3. Apples Allzweckwaffe für jede Form der Peripherie. Auf jeder Seite warten zwei dieser Anschlüsse, um externe Displays, RAIDs und Zubehör jeder Art anzuschliessen. Werden Daten übertragen, geschieht das mit 40 Gbit pro Sekunde. Alle Anschlüsse sind natürlich USB-C-kompatibel und unterstützen mit dieser Verbindung bis zu 10 Gbit pro Sekunde. Thunderbolt 3 ist ausserdem DisplayPort-kompatibel.

Und natürlich kann jeder der vier Anschlüsse dazu verwendet werden, das MacBook Pro zu laden: Kein Vergleich zu Windows-Notebooks, die entweder nur über einen bestimmten Port geladen werden können oder – noch schlimmer – mit einer separaten, hässlichen Buchse für den Strom kommen.

Trackpad. Das hervorragende Trackpad eines MacBook Pro zu loben, hiesse Eulen nach Athen zu tragen. Nur so viel: Bei diesem Modell ist es riesig, denn es misst 16 × 10 Zentimeter! Das Gefühl, das bei der Bedienung entsteht, bleibt ungebrochen angenehm und unterscheidet sich nicht von den anderen MacBooks.

Kommando zurück: die neue alte Tastatur

Zu den besten Neuerungen des MacBook Pro gehört die Tastatur. Ironischerweise liegt das daran, dass Apple einen Schritt zurück gemacht und sich vom problematischen Butterfly-Mechanismus abgewendet hat, um zu alten Tugenden zurückzufinden.

Gefühl. Ich hatte mit der allseits geprügelten Butterfly-Tastatur keine so grossen Probleme wie andere Anwender – aber es lässt sich nicht leugnen: Sie stinkt im Vergleich zum aktuellen Magic Keyboard deutlich ab. Die neue Klaviatur fühlt sich hingegen fast genauso an, wie die sehr gelungenen «Magic Keyboards», die Apple für die Desktop-Rechner anbietet. Der Tastenhub von einem Millimeter ist genau richtig, die Geräuschkulisse beim Tippen deutlich gedämpft.

Pfeiltasten. Die Pfeiltasten sind endlich wieder in Form eines umgekehrten «T» angeordnet. Damit lassen sie sich problemlos blind ertasten.

Escape-Taste. Die physische Escape-Taste ist zurück! Ihr Fehlen hat viele Anwender in eine Krise gestürzt – und das nicht ganz zu Unrecht.

Kurz, es ist eine Freude, auf dieser Tastatur zu tippen. Dafür verdient Apple jedoch kein Lob; man hätte einfach das Bewährte beibehalten sollen.

Touch Bar und Sicherheit

Funktionstasten. Die Escape-Taste hat es zurückgeschafft, die Funktionstasten nicht. Sie bleiben durch die Touch Bar ersetzt, die je nach Anwendung und Kontext andere Befehle zeigt – oder sogar eine Voransicht des Bildschirms. Was Sie mit der Touch Bar alles anstellen können, erfahren Sie in diesem Mac-Tipp.

Touch ID. Ein MacBook Pro ist fast immer ein essenzielles Arbeitsgerät. Sein Verlust durch Diebstahl ist eine Sache – die nagenden Zweifel über kompromittierte Daten eine andere. Die Touch ID ist derselbe Fingerscanner, der bis und mit dem iPhone 8 zum Einsatz kam und den Zugriff sicher regelt.

T2-Chip. Fast noch wichtiger als die komfortable Touch ID ist Apples eigener T2-Chip. Er sorgt dafür, dass der Startvorgang lückenlos durch Zertifikate und kryptografische Schlüssel abgesichert wird. Es ist also nicht möglich, dass sich eine Spionage- oder Schadsoftware in den Startvorgang einklinkt und das System unterwandert. Auch der Inhalt des Startlaufwerks bleibt bis zum letzten Bit verschlüsselt, ohne dass es bei der Leistung zu Einbussen kommt – was ebenfalls dem T2 zu verdanken ist.

Und noch eins obendrauf: Seit macOS 10.15 «Catalina» wird die vom iPhone bekannte Aktivierungssperre auch bei den MacBooks eingesetzt: Ohne das Kennwort für die Apple ID bleiben nicht nur die Daten weggesperrt, sondern das Gerät ist für den Dieb auch völlig nutzlos, weil es sich nicht zurücksetzen oder reaktivieren lässt.

Kurz, der T2 macht aus dem MacBook Pro eine wasserdichte Arbeitsumgebung, die für Dritte uneinsehbar ist.

HEVC-Konvertierung. Der T2 bringt noch weitere positive Eigenschaften mit. So verbessert er zum Beispiel die Signalverarbeitung bei Videos. Das führt bei FaceTime-Chats zu gefälligen Farben, einer besseren Belichtung und einem optimierten Tone Mapping. Den grössten Leistungssprung dürften jedoch die Videografen spüren, wenn fertige Videos ins HEVC-Format (H.265) konvertiert werden.

Dieser rechenintensive Vorgang wird durch den T2 massiv beschleunigt: Die benötigte Zeit schrumpft im besten Fall auf einen Zehntel der Zeit, die ein Rechner ohne diesen Chip benötigt.

