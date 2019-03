Im Test: Samsung Galaxy S10+

Es ist das grösste Telefon des Quartetts, misst in der Display-Diagonalen ganze 6,4 Zoll. Dazu hat es abgerundete Kanten, ähnlich dem Huawei Mate 20 Pro. Dies ist aber kein Grund zur Panik, denn diese Grösse bezieht sich praktisch auf das ganze Gerät – da kommen also keine Becels, die das Handy zu einem Ungetüm machen. Die Display-Ratio beträgt rund 93 Prozent. Dazu kommt, dass das Gehäuse lediglich 7,8 Millimeter dick ist. Dadurch lässt sich das Gerät trotz des grossen Gehäuses gut umfassen und bedienen. Zugegeben allerdings: Ohne grössere Pranken wird sich die einhändige Bedienung schwierig gestalten. Aber dafür gibt’s ja den Minimize-Mode. An der Seite des Geräts, beim SIM-Schacht, findet sich ein MicroSD-Slot zur Speichererweiterung (bis zu 512 GB). Braucht man das nicht, kann man diesen auch für eine zweite SIM-Card nutzen, da es ein Hybrid-Slot ist. Auf der Unterseite liess es sich Samsung nicht nehmen, einen 3,5-mm-Klinkenport neben den USB-C-Slot einzubauen. Der nun weggefallene physische Fingerprint-Sensor ist unter das Display gewandert. Spannend: Dieser basiert auf Ultraschall-Technologie. Das bedeutet, dass er auf hochfrequentierte Ultraschallwellen reagiert, um die Details des Fingerabdrucks zu ermitteln. Auf der Rückseite erwartet uns Keramik-legiertes Glas (wahlweise auch in Schwarz), dass sehr elegant aussieht und natürlich über die Qi-Ladetechnik aufgeladen werden kann.

Die erwähnte Notch-freie Front wartet stattdessen mit einem Double Cut-out auf, der ein Weitwinkelobjektiv von 10 MP, sowie ein 8-MP-Objektiv beherbergt. Auf der Rückseite findet sich eine Dreifach-Kamera mit Tele-, Weitwinkel sowie Ultra-Weitwinkel-Objektiv mit 12, respektive 16 Megapixel beim Ultraweitwinkel. Letzteres verfügt über einen Winkel von maximal 123 Grad – das entspricht dem Sichtwinkel des menschlichen Auges, was auch das Konzept hinter der «unkonventionellen» Gradzahl des Objektivs ist – «what you see is what you get on the picture» (was Sie sehen, ist auch, was aufs Bild kommt). Das Tele-Objektiv verfügt zudem über einen optischen zweifach und digitalen 10-fach Zoom. Auch an einen optischen Bildstabilisator hat Samsung gedacht. Premium-Klasse ist zudem, dass sowohl Front- wie auch Rückkameras 4K-videofähig sind. Über das Menü lässt sich hier eine Software-basierte Videostabilisierung aktivieren.