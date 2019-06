Test: Sony Xperia 10 Plus

In einer unauffälligen, fast komplett weissen Verpackung kommt das Sony Xperia 10 Plus daher, begleitet von einer kleinen Bedienungsanleitung und einem USB-A- auf -C Kabel. Direkt springt uns die ungewöhnliche Form des Geräts ins Auge. Während die knapp 8 mm Dicke gerade gemeinsam mit der leicht rauen metallischen Rückseite in Gold dafür sorgt, dass das Xperia 10 Plus sehr gut in der Hand liegt, überrascht die vergleichsweise grosse Höhe von 16,7 cm bei einer Breite von 7,3 cm. Sony gibt an, dass eine Bildschirmratio von 21:9 – dies entspricht einem typischen Hollywood-Film ohne die beiden schwarzen Balken oben und unten – bei einem Durchmesser von 6,5 Zoll bewusst gewählt wurde, um Filme immersiver und Text oder Webseiten effizienter anzeigen zu können.