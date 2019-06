Die TV-Box von UPC ist jetzt persönlich

Unseren grossen Rundumschlag zur TV-Box von UPC ergänzen wir um zwei Neuerungen, die vor allem in der Familie für ein harmonisches Miteinander sorgen.

Profile

Die Profile sind ein Segen – vor allem dann, wenn die Geschmäcker in der Familie weit auseinandergehen. Zwischen SpongeBob, Dschungelcamp und Krabbenfischer-Dokus braucht es keinen Spagat mehr, um sich für seine Vorlieben zu wehren. Stattdessen richtet sich jedes Familienmitglied sein eigenes Profil ein, das alles speichert, was mit dem persönlichen Geschmack zu tun hat.

Denn solange sich ein Benutzer in seinem Profil aufhält, gelten alle Änderungen nur für diese Umgebung. Dazu gehört natürlich eine eigene Senderreihenfolge, die sich auch im TV-Guide widerspiegelt. Zu den weiteren Personalisierungen gehören die Merkliste und das Weiterschauen – wenn also die Wiedergabe an einer bestimmten Stelle unterbrochen wird, gilt diese Markierung nur für das eigene Profil. Doch selbst Einstellungen wie die Sprache der Menüführung oder der Untertitel werden individuell gespeichert.

Profile für die TV-Box von UPC Die Profile befinden sich in den Einstellungen ganz links. Wählen Sie «Sender verwalten»; jetzt wird zwingend ein neues Profil angelegt, wenn noch keines definiert ist.

Jetzt lässt sich über die Plus-Taste ein neues Profil anlegen und benennen.

Ein wenig Personalisierung muss sein.

Als nächstes stellen Sie sich Ihre bevorzugte Senderliste zusammen – oder überspringen diesen Teil vorerst.

Was mit einem Herzchen verziert ist, schafft es in die eigene Senderliste, die sich auch im TV-Guide widerspiegelt.

Bestätigen Sie die Liste; der Inhalt lässt sich später jederzeit anpassen.

Markieren Sie Ihre Lieblings-Genres. Diese Auswahl bildet das Fundament für die Empfehlungen durch die Box.

Alle Einstellungen unter der Einstellung «Profile» sind individuell, bis hin zur Sprache der Menüs.

Der TV-Guide bietet die Wahl zwischen allen Sendern oder der handverlesenen Liste.

Um ein Profil zu wechseln, drücken Sie einfach die Taste an der rechten Stirnseite der Fernbedienung. Die Anpassungen sind jedoch nicht nur auf der TV-Box, sondern auch im Web oder in der App zugänglich.

Live-TV-Abfrage

Andere Neuerungen gibt es erst seit wenigen Tagen. Sehr subtil ist die Abfrage, die erscheint, wenn eine zeitversetzte Sendung an ihrem Live-Punkt angekommen ist – etwa, weil die zeitliche Reserve durch das Überspringen von Werbung aufgebraucht wurde.

Themensuche

Da ist die neue Sprachsuche nach Themen deutlich praktischer, indem zum Beispiel die Suche «Trickfilme» diktiert wird, was zu einer umfassenden Übersicht führt:

Kurz, die TV-Box ist nicht mehr ein Allgemeingut mit Kompromissen, sondern wird für die ganze Familie massgeschneidert.