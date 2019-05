Im Test: Logitech Slim Folio Pro

as iPad wird je länger je mehr zu einem ernst zu nehmenden Konkurrenten für das Laptop. Spätestens seit den neuen Office-Apps und Photoshop für iPad können die meisten Alltagsarbeiten problemlos am Tablet ausgeführt werden. Eine physische Tastatur ist dafür aber fast unumgänglich. Logitech bietet bereits seit vielen iPad-Generationen ein Tastatur-Folio an. Für die neuste Generation des iPad Pro (Ende 2018) gibt es das Slim Folio Pro, das eine Tablet-Hülle mit einer Tastatur kombiniert.

Sprechen wir gleich zu Beginn über den Elefanten im Raum: den Namen. Warum Logitech dieses Folio «Slim» nennt, ist uns schleierhaft. Dieses Folio ist definitiv näher am metaphorisch gebrauchten Elefanten dran als an etwas Dünnem. Das muss man nicht einmal negativ verstehen, denn das Slim Folio Pro ist sehr robust und wertig gebaut. Wer sein iPad hier reinpackt, muss sich kaum noch Sorgen um allfällige Schäden machen.

Der Rahmen, in den das Tablet gelegt wird, verfügt über einen stabilen Rücken, der aus zwei Schichten besteht. Die erste Schicht zieht sich über die gesamte Rückseite des Tablets und ist aus einem starren Kunststoff gefertigt. Darüber zieht sich eine flexiblere, ledrige Schicht, die nur auf der oberen Tablet-Hälfte am Rücken fixiert ist. Darunter kippt diese Schicht weg vom Tablet und bildet so den Ständer für den Schreibmodus. Dieser ist nur in einer fixierten Position verfügbar. Für meinen persönlichen Geschmack ist diese ein wenig steil. Wirklich ergonomisch wird es mit einem Tablet-Folio aber sowieso nie.

Gehalten wird das Tablet durch einen Gummirahmen, welcher auf der Unterseite geschlossen ist und auf der Oberseite die Ecken des Tablets festhält. Die Konstruktion ist solid und schützt das iPad bestens gegen alle möglichen äusseren Einflüsse. Der Nachteil: Hinter der dicken Gummiecke oben links verstecken sich die Lautstärketasten und der Ein-/Aus-Knopf des iPads. Mit dem Slim Folio Pro lassen sich diese Tasten nur noch schwer drücken. Für einige Situationen hat Logitech hier sogar einen Plan: Auf der Tastatur sind über der Zahlenreihe Shortcuts angebracht, die unter anderem die Lautstärke regulieren und das iPad sperren oder aktivieren können. Allerdings funktionieren diese nur, wenn das Folio im Schreibmodus verwendet wird. In den zwei anderen Positionen sind diese Shortcuts nutzlos und man muss sich mit Muskelkraft gegen die neu gummierten Gehäusetasten werfen. Gleiches gilt für Situationen, in denen man den Ein-/Aus-Knopf für andere Zwecke benötigt. Beispielsweise für Siri oder um Face ID im App Store zu aktivieren.

Das Front-Cover besteht aus der gleichen Kunststoffplatte mit ledrigem Überzug wie die Rückseite. Allerdings ist hier alles fix und in die unteren zwei Drittel ist die Tastatur eingelassen. Diese ist für ein Tablet-Folio sehr gut. Zwar muss man sich erst an die kleineren Tasten gewöhnen und greift gerne mal daneben, allerdings ist das bei allen Tablet-Folios gleich und aus Platzgründen kein wirklich lösbares Problem. Das Tippgefühl ist für die Gerätekategorie ebenfalls sehr gut. Die Tasten bieten ein angenehmes haptisches Feedback und finden eine gute Balance zwischen flacher Konstruktion und Drucktiefe. Generell fühlt sich die Tastatur, bis auf die Tastengrösse, an wie eine reguläre Tastatur. Anders als beispielsweise beim Apple Folio.

