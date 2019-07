Die besten Tricks für Google Maps Mobile

Sich mit der Zeitachse erinnern

Etwas gruselig, aber auch nützlich: Mit der Zeitachsenfunktion aus dem Menü können Sie jederzeit Ihre eigenen Aufenthaltsorte einsehen. Die Kartenansicht zeichnet ein detailliertes Bewegungsprofil in die Karte. Das klappt aber nur, wenn die Ortungsdienste und der Standortverlauf eingeschaltet sind. Die Timeline ist übrigens privat und nur für den Kontoinhaber einsehbar. Wozu das nützlich sein kann? Vielleicht sind Sie einmal in einer fremden Stadt an einem bestimmten Laden vorbeigelaufen, an dessen Namen Sie sich beim besten Willen nicht mehr erinnern. Auch die Desktop-Version bietet diese Funktion an: https://www.google.de/maps/timeline