Google Maps: «Entdecken»-Tasten werden auf Karte dargestellt

Google Maps zeigt schon seit einer Weile Vorschläge zu Restaurants, Cafés etc. in der Nähe an, die für uns interessant sein könnten.

Neu werden unter dem Erkunden-Tab, gleich unterhalb des Suchfelds, Buttons mit Verknüpfungen direkt auf der Karte angezeigt: Restaurans, Kaffee, Lebensmittel, Attraktionen, Hotels, Apotheken, Tankstellen und mehr (siehe Screenshots).

Durch ein Tippen darauf werden z.B. Apotheken in der Nähe einerseits auf der Karte angezeigt, andererseits öffnet sich die Detailansicht. Bei Restaurants finden sich Name, Bewertung, Adresse, Öffnungszeiten und Link zur Speisekarte, wenn verfügbar.

Um weitere Buttons/Entdecken-Kategorien anzuzeigen, wischen Sie nach rechts und gehen zu Mehr. Oben sehen Sie die Themenbereiche Essen & Trinken, Mögliche Aktivitäten, Einkaufen und Dienstleistungen. Pro Kategorie gibt es weitere Buttons, z.B. Bibliotheken oder Parks oder Livemusik.

Allerdings werden diese dann nicht fix auf der Karte angezeigt und man kann sie derzeit nicht ausblenden, falls man sie nicht nutzen möchte.