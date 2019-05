Google Maps erhält Inkognito-Modus und AR-Navigation

Google Maps bekommt bald einen Inkognito-Modus und ab sofort ist eine Augmented-Reality-Navigation für alle Pixel-Nutzer verfügbar. Die Neuerungen für Google Maps gingen an der gestrigen Entwicklermesse Google I/O 2019 ein wenig unter (Lesen Sie hier mehr über die Highlights), dürften aber so manche/n freuen.

Die AR-Navigation ist gemäss «GoogleWatchBlog» bereits seit ein paar Monaten verfügbar. Bisher stand sie Local Guides in einer geschlossenen Testphase zur Verfügung. Das Feature kam bei den Nutzern offenbar gut an, denn jetzt bekommen alle Pixel-Nutzer Zugriff auf die neue Funktion. Diese ist ab sofort erhältlich. In einem Tweet zeigt Google, wie die AR-Navigation aussieht:

Über den Inkognito-Modus ist noch nicht viel bekannt, aber wie das bei mehreren Browsern bereits üblich ist, soll man künftig Google Maps im privaten Modus nutzen können. Das bedeutet, dass Orte und Reiseziele nicht mehr im Google-Account gespeichert werden. Wie Sie im Tweet unten sehen, soll der Modus durch zweimaliges Tippen möglich sein.

Coming soon to @googlemaps, when you turn on Incognito mode in Maps, your activity—like the places you search or get directions to—won’t be saved to your Google Account. Just tap from your profile picture to easily turn it on or off. #io19 pic.twitter.com/z7GRkkmDbn

— Google (@Google) 7. Mai 2019