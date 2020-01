Google Maps: In Zürich werden neu auch Lime-Scooter angezeigt

Ab sofort steht in der Google-Maps-App eine neue Funktion zur Verfügung. Wer in Zürich eine Route plant, findet neu auch Lime-E-Scooter direkt im Kartendienst. Sowohl in der Android- als auch in der iOS-Version sehen Nutzer nun, ob ein Elektroroller verfügbar ist, schreibt Lime in einer Mitteilung.

So funktionierts: Tippt man in der Routen-Ansicht (Karte) auf das Lime-Symbol, erhält man Infos zu Fahrzeit, Akkustand und geschätztem Preis in Schweizer Franken. Suchen Sie wie gewohnt nach einer Route. Unter dem Tab für die ÖV-Verbindungen wird die Möglichkeit eines Lime-Scooters angezeigt. Um die Route zu sehen, tippen Sie oben auf den Velo-Tab.

Entsperren muss man den E-Scooter allerdings mit der Lime-App, die direkt verlinkt ist (so man sie denn bereits installiert hat).