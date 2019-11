Google Maps: Local Guides werden zu virtuellen Reiseführern

Google ist dabei, die Empfehlungen von Local Guides in die Registerkarte Für dich einfliessen zu lassen. Local Guides helfen dem Suchmaschinenprimus, dass die Karten stets aktuell sind und sie können gewisse Änderungen vorschlagen. Ausserdem können sie Fotos hochladen und geben z.B. Restaurant-Tipps, die für Touristen nützlich sein können.

Ein Nutzer sieht ein Profilfoto und den Namen des Guides sowie seine Empfehlungen (siehe Screenshots).

In einigen Städten werden Local Guides bereits als Anlaufstelle für Informationen vorgeschlagen, wie «9to5Google» schreibt (Englisch). In Kürze wird man laut dem Onlineportal in Bangkok, Delhi, London, Mexiko-Stadt, New York, Osaka, San Francisco, São Paulo und Tokio unter Für dich die besten lokalen Reiseführer sehen. Wann das Feature in der Schweiz verfügbar sein wird, ist noch unklar.

Google hat nicht bekannt gegeben, welche Voraussetzungen ein Local Guide erfüllen muss, um im Feed angezeigt zu werden.