Google Maps: Neuer Profilbereich mit Kurzbio

Bisher konnte man sein Google-Profil, welches für verschiedene Google-Dienste verwendet wird, in der Kartenapp nicht verändern. Neu kann man eine Art Kurzbiografie hinzufügen, wenn man das möchte, wie «GoogleWatchBlog» schreibt.

Zu finden ist das Feature in Maps via Hamburger-Menü und dort unter Mein Profil. Hier stehen 200 Zeichen zur Verfügung, um näheres über sich und seine Lieblingsorte zu schreiben. Dort kann man über die Profileinstellungen wählen, ob man seine Beiträge im Profil angezeigt haben möchte (Rezensionen, Fotos etc.). Über einen weiteren Schieberegler verbirgt man sein Profil vor Unternehmen.

Um Name und Foto zu bearbeiten, wird man indes noch immer auf eine andere Google-Seite weitergeleitet.