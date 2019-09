Google One: Android-App übernimmt Smartphone-Backup

Die Android-App Google One übernimmt neu das Smartphone-Backup, wie «GoogleWatchBlog» berichtet Google One ist ein Abo, um mehr Speicher für Google Drive, Gmail und Google Fotos zu erhalten. Bisher war es eigentlich dazu da, um Backups der verschiedenen Google-Dienste und der Familiengruppe zu verwalten.

Wer die Android-App öffnet, erhält einen Hinweis, dass die Backup-Funktion nun bei Google One verfügbar ist. Gemäss «GoogleWatchBlog» können vorerst drei Kategorien gesteuert werden: Geräte-Daten (Einstellungen, installierte Apps, Kontakte), die SMS- und MMS-Nachrichten sowie Fotos und Videos. Die Daten werden in Originalqualität gesichtert, wie Google in einem Blog-Eintrag schreibt (Englisch). Das Backup kann wiederhergestellt werden, beispielsweise, wenn Sie ein neues Smartphone nutzen.

Bei den drei auszuwählenden Kategorien handelt es sich jetzt noch nicht um ein vollständiges Handybackup, aber falls das Smartphone herunterfällt und seinen Geist aufgibt oder es gestohlen wird, hätte man die wichtigsten Daten gesichert – wenn es einem nichts ausmacht, dass seine persönlichen Daten auf Google-Servern landen.

Die Android-App selbst ist quasi nur eine Fernsteuerung, mit ihr kann man die Verwaltung der Speicherdaten verwalten. Der Dienst ist ab sofort verfügbar und steht grundsätzlich allen Google-One-Abonnenten zur Verfügung, das heisst, nur wer bezahlt, kann den Dienst nutzen.