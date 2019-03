Microsoft setzt bei Skype statt auf Cortana auf Alexa

Microsoft entfernt offenbar die Cortana-Funktion in Skype und wird dafür Amazons Sprachassistentin Alexa integrieren, wie «MSPoweruser» berichtet. Demnach brachte Microsoft Cortana erst vor 18 Monaten als Bot zu Skype. Cortana konnte Filmtermine finden oder Ihren Tag organisieren.

Laut dem Bericht hat Microsoft damit begonnen, Cortana-Nutzer über Skype darüber zu informieren, dass der Bot in Kürze zurückgezogen wird.

Dass Alexa erweitert wurde, hat Microsoft über seinenen Skype-Twitter-Account bekannt gegeben:

Skype calling is coming to even more #Alexa devices all over the world! See what new countries we’ve added: https://t.co/fNMVuhsXWK pic.twitter.com/8PsjNTWr9i

— Skype (@Skype) 27. März 2019