Mozilla bringt Firefox Lockbox auch für Android

Nachdem der freie Passwortmanager Firefox Lockbox (Google Play Store) zunächst als Testpilot-Experiment für iOS an den Start ging, veröffentlicht Mozilla die App jetzt auch für Android. Dadurch können die im Firefox-Konto hinterlegten Login-Daten nun plattformübergreifend und mobil genutzt werden – und das fernab des Browsers in allen Apps.

Unter iOS wurde Firefox Lockbox laut Mozilla bereits 50'000 Mal heruntergeladen und zuletzt auch für die Nutzung auf dem iPad optimiert. Die App synchronisiert die im Firefox-Browser gespeicherten Anmeldeinformationen und nutzt hierfür eine 256-Bit-Verschlüsselung.

Nutzer erhalten mit dem Tool einen recht spartanisch ausgestatteten Passwortmanager. Nach der Anmeldung mit dem Firefox-Konto werden die im Browser gespeicherten Login-Daten alphabetisch oder nutzungsspezifisch aufgelistet. Über die Suchfunktion lässt sich die Liste nach einzelnen Zugängen durchforsten. Die Einträge halten jeweils eine Kopierfunktion für Nutzernamen und Passwort bereit. Für einen komfortableren Einsatz unterstützt die App auch Androids Autofill Feature. Damit landen die Login-Daten automatisch in den dafür vorgesehen Anmeldefenstern. Ansonsten beschränkt sich der Funktionsumfang auf eine App-Sperre mittels Fingerabdruck.

Weiterführende Komfortfunktionen oder Extras wie einen Passwortgenerator oder Tools für den Daten-Import und Export sind bei Firefox Lockbox nicht mit an Bord. Die gespeicherten Einträge lassen sich nicht einmal in der App selbst editieren – dafür ist ein Wechsel in den Firefox-Browser notwendig.

Alternativen mit mehr Funktionen

In der Praxis liefert die App damit ausschliesslich Basisfunktionalität – ein vollwertiger Passwortmanager ist Firefox Lockbox keineswegs. Wer auf einen grösseren Funktionsumfang angewiesen ist, schaut sich daher lieber nach einer ausgewachsenen Lösung um. Unseren Vergleich der besten Passwort-Manager finden Sie hier.