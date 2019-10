Samsung: Das Galaxy Fold ist ab dem 18. Oktober erhältlich

Nach der Posse um das Galaxy Note 7 (welches in Feuer aufging), war das Galaxy Fold ein weiterer Supergau der Südkoreaner. Nur wenige Wochen nachdem das faltbare Smartphone das Licht der Welt und auch jenes der Schweiz erblickte (PCtipp Hands-on), rief Samsung das Gerät zurück. Denn es wies offenbar nach bereits kurzer Testzeit schwere Display-Schäden auf.

Bestellungen wurden storniert, das Gerät vom Markt genommen. Anfang September warteten die Tech-Giganten dann mit einer Überraschung auf. An der IFA in Berlin stellten sie das reparierte und mit einem 5G-Modul bestückte Galaxy Fold vor.

Seit dem 23. September war es in Deutschland wieder käuflich. Nun zieht Samsung auch in der Schweiz nach: am 18. Oktober feiert das Galaxy Fold sein Schweizer Comeback.