SBB Sandbox: Pendler können am Zürich HB wieder Apps testen

Die sogenannte Sandbox ist eine Art Testlabor, in dem die SBB ihre noch unfertigen Produkte an Endkunden testen wollen. Auch Start-ups präsentieren ihre Entwicklungen. Ab 11:30 Uhr am Donnerstag, 26. September können Sie unfertige Apps auf Herz und Nieren prüfen, z.B. «ArtToken» aus dem Innovationslabor der PostFinance; «SBB Surprise» von den Schweizerischen Bundesbahnen oder «Health Yourself» (Feststellung und Behandlung von Allergien).

Feedback ist erwünscht: Die Pendlerinnen und Pendler können die digitalen Produkte bewerten mit «love it» (weiter so), «change it» (daran muss noch einiges verbessert werden) oder «leave it» (darauf hat die Welt nicht gewartet).

Die SBB Sandbox steht vom 26. bis zum 29. September 2019 in der Haupthalle des Zürich HB (in der Nähe des Engels). Die SBB Sandbox gehört zum Projekt «My Smart Station Zürich HB».