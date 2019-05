So viele verstorbene Facebook-Nutzer wird es im Jahr 2100 geben

Wie gross der Profilfriedhof im Jahr 2100 auf Facebook sein wird, haben Carl J. Öhman und David Watson von der Universität Oxford in einer Big Data-Analyse erhoben. Die Ergebnisse der Forschung «Are the dead taking over Facebook?» zeigt, dass bis 2100 mindestens 1,4 Milliarden Facebook-Nutzer versterben. Wenn es beim aktuellen Wachstum bleibt, könnten es sogar knapp fünf Milliarden verstorbene Nutzer sein. Diese Zahlen wirft die Frage auf, wie mit Profilen von verstorbenen auf Facebook umgegangen werden soll. In Deutschland haben laut Umfrage der E-Mail-Anbieter Web-de und GMX nur acht Prozent der Nutzer ihre Zugangsdaten für Online-Konten bei einem Vertrauten hinterlegt.

Die Grafik von Statista zeigt, dass in Asien bis 2100 zwischen 610 Millionen und 2,04 Milliarden Facebook-Nutzer verstorben sein werden. In Afrika liegt die Anzahl der verstorbenen Nutzer bis 2100 zwischen 137 Millionen und 1,8 Milliarden Usern. In Südamerika werden zwischen 171 und 344 Millionen und in Nordamerika zwischen 207 und 284 Millionen Facebook-User verstorben sein. In Ozeanien werden schätzungsweise zwischen 18 und 34 Millionen Nutzer verstorben sein. Die Anzahl der verstorbenen Facebook-User bis 2100 liegt in Europa zwischen 254 und 415 Millionen.