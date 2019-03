Twitter überarbeitet seine Kamerafunktion

Twitter stellte am Mittwoch seine überarbeitete Kamerafunktion vor. Damit will der Dienst das Teilen von Fotos und Videos auf seiner Seite fördern. In einem Tweet schreibt Twitter, dass das Update in den nächsten Tagen ausgerollt wird.

See it? Tweet it! Our updated camera is just a swipe away, so you get the shot fast. Rolling out to all of you over the next few days. pic.twitter.com/moOEFO2nQq

— Twitter (@Twitter) 13. März 2019