WhatsApp: Diese Geräte werden bald nicht mehr unterstützt

Die Facebook-Tochter WhatsApp hat verlauten lassen, dass für gewisse Geräte – respektive für gewisse Versionen von Android und iOS – in Bälde keine Patches und Updates mehr entwickelt werden. Die OS-Versionen stehen stellen mittlerweile ein Sichrheitsrisiko dar und stehen ohnehin nur noch vereinzelt im Einsatz.

Es betrifft dies einserseits sämtliche Windows-Mobile-Versionen, die nicht ohnehin schon von der Support-Liste geflogen sind. Stichtag ist dort der 31. Dezember, also schon in 3 Wochen. Nur unwesentlich länger in den Genuss des Messengers kommen iPhone-Nutzer, die mit iOS 8 oder älter unterwegs sind – also beispielsweise das iPhone 4. Android-Nutzer kommen relativ glimpflich davon, dennoch werden die Versionen 2.3.7 und älter von der Support-Liste genommen.

Die iOS- und Android-Nutzer müssen bis zum 1. Februar 2020 nach einer Lösung suchen. Danach ist WhatsApp nicht mehr installierbar und funktionsfähig.