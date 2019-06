WhatsApp will QR-Codes einführen

In der kommenden Betaversion von WhatsApp könnte es ein neues Feature geben: Nach Informationen von Insidern sollen in Kürze auf der Chat-Plattform QR-Codes zur Verfügung gestellt werden, mit deren Hilfe neue Kontakte schnell und bequem in das Adressbuch aufgenommen werden können. Das berichtet Allfacebook.



So soll es funktionieren



Die QR-Codes werden in den Nutzerprofilen generiert - Neuversionen sind jederzeit möglich. Sobald die Benutzer auf die QR-Code-Schaltfläche tippen, blendet WhatsApp einen individuellen Code ein, über den andere Benutzer den User zu ihrer Kontaktliste hinzufügen können.



Das soll auch funktionieren, indem die QR-Codes über die WhatsApp-Kamera gescannt werden. Das System soll vor allem für Business-Nutzer praktisch sein, denn mit der Funktion können QR-Codes direkt auf Websites und Apps freigegeben werden.



Wann die QR-Codes allerdings verfügbar sein werden, ist noch nicht klar. Bereits im vergangenen November war eine QR-Code-Funktionalität im Code von WhatsApp aufgetaucht.