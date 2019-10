iOS 13.2: Das erwartet uns im nächsten grossen iOS-Update

Apple hat in diesen Tagen die vierte Beta-Version von iOS 13.2 veröffentlicht. Gerüchten zufolge könnte es nur noch einige Tage oder ein, zwei Wochen gehen, bis iOS 13.2 das Licht der Welt erblickt.



In der Beta 4 von iOS 13.2 finden sich einige spannende Neuerungen – es gibt zwar keine Garantie, dass nicht die eine oder andere Option vor dem finalen Release doch noch über die Klinge springen muss, grundsätzliche Änderungen zwischen Beta 4 und finaler Version sind aber nicht zu erwarten. Die coolsten Neuerungen und Weiterentwicklungen sehen Sie in unserer Bildergalerie.

iOS 13.2 Bereits aus unserer Berichterstattung bekannt: das ominöse Kopfhörer-Icon, das darauf schliessen lässt, dass Apple bald noch neue Kopfhörer vorstellt Quelle: Apple via Giga

Auch die Lautstärkeregelung zeigt ein passendes Icon an Quelle: Apple via Giga

Die Zeit zitternder Apps ist vorbei. Man kann Apps nun auch direkt per 3D-Touch löschen Quelle: Apple via Giga

Die algorithmisch gesteuerte Automatik namens Deep Fusion soll die Kameraleistung optimieren, ohne dass dies aufgrund übertriebener Nachbearbeitung auffallen soll Quelle: Apple via The Verge

Die Kacheln in der HomeKit-App werden neu zusammengefasst dargestellt, nicht mehr in einzelnen Kacheln. Das kann man aber auswählen Quelle: Apple via Giga

Automatischer Soundwechsel: Sie hören auf dem iPhone mit den Airpods Musik, wird die Wiedergabe auf den HomePod umgestellt, sobald man sich diesem nähert Quelle: Apple via Giga

Lassen Sie sich von Siri die iMessage-Nachrichten vorlesen, ohne dazu den Lockscreen entsperren müssen – und antworten Sie auf die Message auch gleich so. Aber nur mit Airpods 2 Quelle: Apple via Giga

Neue Emojis kommen! Welche das sind, erfahren Sie in unserem Artikel Quelle: Emojipedia via Giga

Was zwischen Siri und Ihnen geschieht, sollte auch zwischen Ihnen und Siri bleiben. Der Such- und Diktier-Verlauf kann gelöscht werden Quelle: Apple via Giga

Auflösung und Frames lassen sich im Video-Mode nun direkt ändern Quelle: Apple via Giga