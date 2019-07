Windows 10: Gibts bald eine neue Boot-Option?

Twitterer und Windows-Freak h0x0d hat über Twitter die Vermutung geäussert, dass Windows 10 in der nächsten Build mit einer überarbeiteteten Boot User Experience ausgerüstet sein soll. Damit sind jene Menüs gemeint, die bereits vor dem Hochfahren von Windows 10 gestartet werden können, damit man beispielsweise einen Reset einleiten könnte.

18950 bootux :

How would you like to reinstall Windows?

> Cloud download : Download Windows

> Reset locally : Reinstall my existing Windows operating system

— WalkingCat (@h0x0d) 29. Juli 2019