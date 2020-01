André Krause ab sofort neuer CEO von Sunrise

André Krause kam 2011 zu Sunrise und war laut der Firma massgeblich an der Transformation des Unternehmens beteiligt. Als CFO hat er den erfolgreichen Börsengang im Jahr 2015 und den späteren Verkauf der Mobilfunkmasten vorangetrieben. André Krause verfügt über umfassende Erfahrungen in der Telekommunikationsbranche, die er während seiner Zeit bei Sunrise und bei Telefónica O2 Germany, wo er von 2006 bis 2011 als CFO tätig war, gesammelt hat. Davor war er in beratender Funktion bei McKinsey und Arthur Andersen tätig. Er ist deutscher Staatsbürger und hat einen Bachelor of Arts in Wirtschaftswissenschaften von der FH Bielefeld.



André übernimmt die Nachfolge von Olaf als CEO von Sunrise mit sofortiger Wirkung und Olaf wird André bis zur Generalversammlung 2020 im April unterstützen, um einen reibungslosen Führungswechsel zu gewährleisten.



Peter Kurer und Peter Schöpfer verlassen Verwaltungsrat



Der Verwaltungsrat bedauert ebenfalls, dass sich Peter Kurer und Peter Schöpfer entschieden haben, an der Generalversammlung 2020 nicht mehr als Präsident bzw. Vizepräsident des Unternehmens zu kandidieren.



Peter Kurer ist seit April 2016 Präsident des Verwaltungsrates und hat die vollständige Transformation von Sunrise erfolgreich überwacht. Die Dividende des Unternehmens ist seit dem Börsengang um fast 50% (46,7%) gestiegen und Sunrise gewann unter seiner Führung das zRating für die Qualität der Unternehmensführung in den Jahren 2018 und 2019. Peter Kurer wird bis zur Generalversammlung 2020 weiterhin als Präsident des Verwaltungsrates tätig sein und André Krause unterstützen.



Peter Schöpfer ist seit 2015 Vizepräsident des Verwaltungsrates und Präsident des Nominations- und Vergütungsausschusses und ist einer der dienstältesten nicht-exekutiven Verwaltungsräte von Sunrise. Peter Schöpfer war unter anderem massgeblich an der erfolgreichen Umsetzung des Börsengangs des Unternehmens beteiligt.