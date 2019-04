Google Maps: «Snake» weiterhin spielen

Das Team von Google Maps hatte zum 1. April das traditionelle Spiel «Snake» wiederaufleben lassen und in den Kartendienst integriert. Doch der «Aprilscherz» ist vorbei, das Game kann man nicht mehr in der Google-Maps-App spielen. Eine Woche lang war es für Android- und iOS-Geräte verfügbar. Das Pixel-Game konnte man in verschiedenen Metropolen spielen.

Wer möchte, kann dem Spieleklassiker weiterhin frönen. Einerseits kann man ihn via Browser erleben. Alternativ ist das Game seit 2017 in der Websuche verfügbar. Diese Variante ist aufgehübscht und nicht verpixelt. Geben Sie hierzu einfach in der Google-Suche den Begriff «Snake» ein.