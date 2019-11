Apple TV+ ist gestartet

Seit heute ist Apples Streaming-Dienst Apple TV+ am Start, auch in der Schweiz. Seit seiner offiziellen Ankündigung vor einigen Monaten ist klar, welche Marschrichtung Apple einschlägt: Die Qualität steht im Vordergrund. Statt mit Masse will der Dienst mit Klasse überzeugen. Dazu wurden viele Berühmtheiten vor und hinter der Kamera verpflichtet, die dem Dienst ausserdem die nötige Aufmerksamkeit sichern.

Das kostet der Spass

Offiziell kostet der Dienst 6 Franken pro Monat, der erste Monat ist gratis. Das klingt sehr moderat, ist aber noch nicht alles: Die kostenlose Probezeit wird auf ein ganzes Jahr ausgedehnt, wenn Sie ein neues Apple-Gerät kaufen. Darunter fallen die iPhones, iPads, der iPod touch, alle Macs und das Apple TV – also die kleine schwarze Box. (Den Test dazu finden Sie hier.)

Wer das Angebot nutzen will, muss sich ab heute innerhalb der nächsten drei Monate registrieren. Allerdings gilt das Angebot auch für Geräte, die seit dem 10. September gekauft wurden!

Kann es noch besser werden? Es kann: Der Preis von 6 Franken pro Monat gilt auch für die Familienfreigabe – bis zu 6 Personen können sich also an diesem Angebot gütlich tun. Und wenn nur eine dieser Personen seit dem 10. September ein qualifiziertes Gerät gekauft hat, sitzt die ganze Familie ein Jahr lang mit im Boot – ohne Mehrkosten.

Aktivierung

Starten Sie die Apple-TV-App auf einem beliebigen Gerät. Dabei sollten Sie bereits auf das Angebot aufmerksam gemacht werden. Die Probezeit dauert automatisch ein Jahr, wenn Sie ein Gerät erworben haben. Wenn Sie hingegen ein Gerät erst später erwerben oder die Freischaltung innerhalb der App nicht funktioniert, versuchen Sie es über die Adresse https://tv.apple.com/ch und melden Sie sich dort mit Ihrer Apple-ID an.

Hier der Ablauf auf einem iPad:

Apple TV+ aktivieren Beim Aufruf der Apple-TV-App (hier auf dem iPad) wird der Dienst angepriesen

Im nächsten Schritt wird auch gezeigt, wem das Gratis-Jahr zu verdanken ist – falls ein qualifiziertes Gerät gekauft wurde

Praktisch: Die Folgen einer Serie lassen sich herunterladen; allerdings werden zurzeit nicht alle Folgen einer Staffel gleichzeitig freigegeben

Neben «Apple TV+» werden in derselben App weiterhin Filme zu mieten und zu kaufen sein, hier im oberen Bereich zu sehen

Innerhalb der App lassen sich auch fremde Dienste abonnieren, wobei die Auswahl in der Schweiz noch sehr überschaubar ist

