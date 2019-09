Impressionen von der Zürich Game Show

An der Zürich Game Show treffen sich Gamer aus der ganzen Schweiz, um alles rund ums Gaming abzufeiern. Von E-Sport über Gameplay-Demos bis zu Fachvorträgen und Cosplay ist an der ZGS alles anzutreffen. Wir haben am ersten Messetag ein paar Fotos geschossen, damit Sie sich ein Bild von der Messe machen können. Die ZGS ist noch bis Sonntag den 15. September 2019 geöffnet.

Mehr Informationen zur ZGS gibt es hier von uns und auf der Website der Zürich Game Show. Weitere Bilder von uns gibt es auch auf Instagram (@instatipp) und Twitter (@PCtipp).