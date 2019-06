Österreichische Post launcht weltweit erste Blockchain-Briefmarke

Die Österreichische Post präsentiert erstmals eine Sonderbriefmarke, welche die analoge und digitale Welt miteinander vereint. So wurde am 11. Juni die erste «Crypto stamp» von Stefan Nemeth, Leitung Produktmanagement Filialen der Österreichischen Post AG, vorgestellt.

Die Crypto stamp kann als Briefmarke nicht nur zur Beförderung einer Postsendung verwendet werden, sie ist zugleich ein virtuelles Sammlerstück. Das digitale Pendant ist in der Blockchain abgespeichert, einer speziellen Art der dezentralen Datenspeicherung. Dort liegt sie in einer digitalen «Geldbörse», einer so genannten Wallet, über die der Besitzer verfügt.

Digitale und analoge Welt vereint

Der innovative Sondermarkenblock hat die Form einer Scheckkarte. Die rechte Seite des Blocks enthält alle Zugangsdaten, welche unter Rubbelschichten verborgen sind. Der Inhaber des Zugriffscodes, der zum Wallet gehört, sowie eines weiteren angebrachten Codes, der «Secret Word List», verfügt damit über die digitale Crypto stamp.

Wird die digitale Version der Sondermarke verkauft beziehungsweise von einer Wallet in eine andere transferiert, ist die Transaktion lückenlos in der Blockchain dokumentiert. Der linke Bereich ist die eigentliche Briefmarke, die regulär versendet werden kann. Dafür bricht man den Block an der Sollbruchstelle auseinander. Das auf der Crypto stamp abgebildete Einhorn ist das Wappentier der Ethereum-Community.

Die Marke wurde 150'000 Mal aufgelegt und ist in allen Filialen, online sowie beim Sammler-Service der Österreichischen Post für 6,90 Euro erhältlich.