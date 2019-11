Roboter agiert wie die Zunge des Chamäleons

Ramses Martinez von der Purdue University und sein Team haben eine neue Klasse von Soft-Robotern entwickelt, die ebenso blitzschnell zupacken können wie ein Chamäleon. Das gelingt, weil der Greifer vorgespannt ist, ähnlich einem Katapult. Die Wissenschaftler haben sich bei der Konzeptionierung an der bis zu 27 Zentimeter langen Zunge der Schuppenkriechtiere orientiert.

Spannung speichert Energie

Die Roboter bestehen aus dehnbaren Polymeren, die Gummibändern ähneln. Im Inneren befinden sich pneumatische Kanäle, die sich unter Druck im Bruchteil einer Sekunde ausdehnen. Das Gebilde ähnelt einer Tröte, die sich abrollt, wenn man hineinbläst. Anschliessend wickelt sie sich wieder auf. Bei der Herstellung des Fangarms des Roboters wird das Polymer in eine oder mehrere Richtungen überdehnt. Die Pneumatik im Inneren hält ihn bis zu dem Zeitpunkt in Form, zu dem er «zuschlagen» soll, und rollt ihn wieder auf. Das nimmt nur wenig mehr als eine Zehntel Sekunde in Anspruch. Die Zunge ist, wenn sie ausgefahren ist, fünfmal so lang wie der Roboter.

«Wir dachten, Industrieroboter könnten schneller und präziser arbeiten, wenn sie so schnell und zielgenau wären wie die Zunge des Chamäleons», sagt Martinez. Normale Roboter seien eher schwerfällig. «Das wollten wir ändern», sagt der Experte.

Nächste Seite: Breites Anwendungsspektrum