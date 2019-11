Singles Day 2019: Diese Elektronikhändler machen mit

Heute ist Singles Day: Zeit, zu shoppen. In China ursprünglich als Jungesellentag bezeichnet, wird der «Singles' Day» dort seit den Neunzigerjahren jeweils am 11. November zelebriert. Die vier Einsen im Datum (11.11.) versinnbildlichen die Einzelpersonen. Nebst Veranstaltungen für Alleinstehende hagelt es auch in zahlreichen Branchen (Mode, Elektronik, Gastronomie, Freizeit usw.) haufenweise Schnäppchenangebote. Der an diesem Tag in China generierte Umsatz übersteigt jenen westlicher Kommerz-Feiertage wie dem Black Friday bei weitem.

Mittlerweile ist der Shoppingtag auch in der Schweiz angekommen.

Apfelkiste bietet 22 Prozent auf alles.

Brack.ch erwähnt zwar den Singles Day nicht, hat aber 10 Prozent Rabatt auf alle Canon-EOS-R- und RF-Objektive.

Digitec Galaxus schreibt zwar nichts von Singles Day, aber trotzdem gibts Aktionen. Ausverkaufte Produkte werden laufend ausgetauscht.

Fust macht beim Singles Day mit, von der Waschmaschine über Handy bis Tretroller gibts Angebote.

Interdiscount verkauft heute 111 spezielle Angebote.

MediaMarkt bietet 11 Prozent auf alle Elektronik-Artikel.

Melectronics macht ebenfalls mit.

Microspot verkauft 11 Artikel mit 11 Prozent Rabatt.

Auch Telkos wie Budget Mobile, Coop Mobile, Salt, Sunrise, mobilezone und Wingo bieten Rabatte.

Eine Übersichtsliste, welche Unternehmen – auch andere als Elektronikhersteller – am heutigen Singles Day mitmachen, finden Sie unter www.singlesdayschweiz.ch; www.singlesdaydeals.ch oder www.goody.ch.