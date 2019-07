Veranstaltungshinweis: «hack an app»

Mit «hack an app» sollen Schülerinnen und Schüler spielerisch an das Berufsfeld der Informatik herangeführt werden. Innerhalb von vier Tagen können die Kinder ihre eigene App entwickeln: von der Idee über das Design bis hin zur App-Präsentation vor den Eltern. Unterstützt werden sie dabei von IT-Fachpersonen. Ausserdem können sie mithilfe der Virtual-Reality-Brille «Cardboard» aus Karton erste Schritte im virtuellen Raum gehen und ein Autorennspiel programmieren.

Die Projektwoche wird gemeinsam von den Zürcher Software-Entwicklern ti&m und ICTswitzerland durchgeführt; das Projekt gibt es seit 2012. «hack an app» findet heuer vom 15. bis zum 18. Juli jeweils von 9 bis 16 Uhr (Donnerstag bis 15 Uhr) in den Büros von ti&m in Zürich statt. Es gibt Platz für 20 Kinder zwischen 11 bis 14 Jahren. Der Kurs ist kostenlos und man kann sich über diesen Link (Eventbrite) registrieren.