Veranstaltungshinweis: Vintage Computer Festival

Eine Erinnerung für Retro-Fans: Ende Monat findet das sechste Vintage Computer Festival in Zürich statt. In der Roten Fabrik findet der Anlass am Samstag von 10:00 bis 18:00 Uhr statt, am Sonntag von 10:00 bis 17:00 Uhr.

Im Repair Corner kann man einen Versuch starten, seinen alten Homecomputer wieder zum Leben erwecken zu lassen oder Computerschrott am FlohMarkt verkaufen. Das LaborLuzern bietet einen Lötworkshop an und wer sowas noch zuhause hat, kann seine herumliegenden Lochstreifen mitnehmen. Diese werden ausgelesen und davon Duplikate erstellt. Für Fans von Retro-Gaming ist beispielsweise Zork im Programm.

2018 gab es folgende Ausstellungen zu stehen: beispielsweise den Commodore CV20 (1980) oder Open-Source-Nachbildungen von historischen Computern – gezeigt wurden z.B. voll funktionsfähige Replikas von der LGP-30 oder PDP8/I. Infos zu Ausstellungsobjekten und Vorträgen 2019 sind unter https://vcfe.ch/doku.php verfügbar.

Der Eintritt kostet Fr. 5.–. Laut Webseite der Roten Fabrik ist der Eintritt für Personen des Asylbereichs gratis (Ausweis N oder F vorweisen).

Es ist wieder so weit:

Vintage Computer Festival Zürich!



30.November/1.Dezember,

Rote Fabrik, Seestrasse 395. #VCFeCH



**Please spread the word!** pic.twitter.com/YPPNXuKBN8 — VCF Schweiz (@VCFe_CH) November 7, 2019

Weitere Informationen erhalten Sie unter der Webseite vcfe.ch oder auf Twitter (Hashtag #VCFeCH)