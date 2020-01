Webtipp: Wo steckt eigentlich Betelgeuse?

In den letzten Wochen rauschten Berichte über Betelgeuse durch die Medien, einen der normalerweise hellsten Sterne an unserem Nachthimmel. Der Grund für das plötzliche Interesse: Da er sich nun ausserzyklisch und länger als gewohnt verdunkelt hat, vermuten Astronomen, dass wir dem roten Riesen relativ «bald» (in den nächsten Monaten bis Jahrzehnten) beim Explodieren zuschauen könnten. Die Supernova eines Sterns dieser Grösse und Entfernung wäre ein ziemliches Spektakel an unserem Nachthimmel.