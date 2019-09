15 Keynotes – 15 iPhone-Generationen

Ganz lässig zog Apple-Gründer Steve Jobs am 9. Januar 2007 das erste iPhone aus der Tasche. Und führte vor, was es alles kann. Aber wer brauchte das damals schon? Surfen auf dem Handy ... nix Neues, denn wir hatten ja WAP. Heute gibt es allein von Apple 24 Mobiltelefone und unzählige sonstige Smartphones. Wie kam das zustande? Wann kam eigentlich Apple Pay? Wir lassen die iPhone-Evolution von 2007 bis 2019 Revue passieren, in unserer Bildergalerie.

iPhone: alle Modellgenerationen auf einen Blick Als Apple-Chef Steve Jobs am 9. Januar 2007 das iPhone aus seiner Hosentasche zauberte, war dies gleichzeitig der Beginn einer neuen Ära. Wir zeigen alle Generationen des Kult-Geräts. iPhone (2007): Das erste iPhone war eine Sensation und sollte schon bald mit seinem Touchscreen- und App-Konzept die ganze Handy-Branche verändern





iPhone 3G (2008): Die zweite iPhone-Generation zeichnete sich durch ein verändertes und dünneres Design aus. Zudem konnte das Gerät nun auch im UMTS-Netz funken





iPhone 3GS (2009): Während sich die Optik des iPhones 3GS im Vergleich zum Vorgängermodell so gut wie gar nicht verändert hatte, wurde die Technik doch deutlich optimiert. Neu war beispielsweise die bessere 3-Megapixel-Kamera sowie ein leistungsfähigerer Prozessor





iPhone 4 (2010): Alles anders beim iPhone 4. Das Gerät wurde komplett neu designt, besonders auffällig waren die Vorder- und Rückseite aus Glas. Ebenfalls ein Hingucker: Das scharfe Retina-Display, das mit einer Auflösung von 960 × 640 Pixeln auftrumpfte. Für Ärger sorgte die Antennentechnik, die bei einer bestimmten Haltung des Geräts («Todesgriff») gelegentlich für Gesprächsabbrüche sorgte





iPhone 4S (2011): Mit der fünften Modellgeneration lernte das iPhone sprechen. Siri – so der Name des Sprachassistenten – war die grösste Neuerung beim iPhone 4S. Zudem spendierte Apple dem Gerät bessere Kamera- und Prozessortechnologie. Gleichzeitig wurde die Antennenstruktur überarbeitet, um die Empfangsprobleme des Vorgängermodells in den Griff zu bekommen



iPhone 5 (2012): Deutlich dünner und leichter schickte Apple das iPhone 5 ins Rennen, gleichzeitig wurde das Seitenverhältnis des Bildschirms auf 16:9 verlängert. Für Power sorgte der neue A6-Prozessor, zudem wurde erstmals der neue Mobilfunkstandard LTE unterstützt – allerdings nicht in allen Frequenzbereichen





iPhone 5C (2013): Das erste «Billig»-iPhone von Apple war gar nicht billig. Das Gerät, das technisch überwiegend auf dem iPhone 5 basierte, kostete immer noch über 500 Franken. Erhältlich in fünf Farben, sollte es Käufern einen «günstigeren» Einstieg in die iPhone-Welt ermöglichen





iPhone 5S (2013): Highlights waren der neue A7-Prozessor mit 64-Bit-Architektur, ein Fingerabdruckscanner sowie eine verbesserte Kamera mit Doppel-LED-Blitz. Die Displaygrösse von vergleichsweise kleinen 4 Zoll hatte Apple mit Verweis auf das Bedienkonzept nicht verändert – damals aktuelle Android-Superphones gingen derweil fast ausschliesslich mit Displays von 4,7 Zoll oder grösser auf Kundenfang





iPhone 6 (2014): Das iPhone 6 wurde mit dem Betriebssystem iOS 8 ausgeliefert und arbeitete mit einem A8-Chip mit 64-Bit-Desktop-Architektur. Zur Ausstattung zählten unter anderem ein 4,7-Zoll-Display mit einer Auflösung von 1224 × 750 Pixeln, eine 8-Mpx-Hauptkamera, eine 1,2-Mpx-Frontkamera, NFC für Apple Pay sowie LTE-Unterstützung. Angeboten wurden Varianten mit 16, 64 und 128 GB Speicherkapazität





iPhone 6 Plus (2014): Dieses Modell, das zeitgleich mit dem iPhone 6 vorgestellt wurde, unterschied sich von seinem kleinen Bruder durch das grössere 5,5-Zoll-Display mit Full-HD-Auflösung sowie einem leistungsstärkeren Akku. Die übrige Ausstattung war identisch



iPhone 6s (2015): Das iPhone 6s wurde zusammen mit dem iPhone 6s Plus am 9. September 2015 der Öffentlichkeit gezeigt. Wie man es von den s-Modellen von Apple gewohnt war, wurden sie im Vergleich zu den Vorgängermodellen lediglich technisch etwas aufgewertet. Hauptunterschied war das «3D Touch«-Display, mit dem der Touchscreen die Druckstärke registrieren und somit unterschiedliche Befehle ausführen konnte. Als Betriebssystem kam iOS 9 zum Einsatz. Beide Geräte liefen mit dem von Apple entwickelten A9-Chip mit 64-Bit-ARMv8-Architektur. Die Megapixel-Anzahl der Kamera wurde von 8 auf 12 erhöht





iPhone 6s Plus (2015): Was die technische Ausstattung anbelangte, waren sich das iPhone 6s Plus und das iPhone 6s sehr ähnlich. Hauptunterschiede waren das grössere 5,5-Zoll-Full-HD-Display, eine längere Akkulaufzeit sowie die optische Bildstabilisierung





iPhone SE (2016): Das iPhone SE wurde im März 2016 vorgestellt. Optisch ähnelte es sehr stark dem iPhone 5s, während sich die technische Ausstattung am iPhone 6s orientierte. Apple wollte mit diesem Modell solche Kunden adressieren, die sich ein kompaktes 4-Zoll-Smartphone mit aktueller Technik wünschten





iPhone 7 (2016): Apple-Chef Tim Cook präsentierte am 7. September 2016 das iPhone 7 zusammen mit dem grösseren iPhone 7 Plus. Beide Geräte ähnelten optisch ihren Vorgängern – dafür war das Gehäuse erstmals bei Apple gemäss der Norm IP67 vor Wasser und Staub geschützt. Verzichtet hatte der Hersteller auf den üblichen Headset-Anschluss. Stattdessen wurden Kopfhörer nun über den Lightning-Stecker angesteuert, was einen besseren Klang bei gleichzeitiger Platzersparnis im Gehäuse bringen sollte. Verbessert wurden ausserdem der Prozessor, die Kameras und die Displayhelligkeit





iPhone 7 Plus (2016): Das iPhone 7 Plus unterschied sich vom iPhone 7 – abgesehen von der Grösse – in erster Linie durch die Doppelkamera. Beide Cams boten 12-Megapixel-Auflösung, wobei die zusätzliche Linse eine Zoom-Funktion hatte, die das Bild optisch zweifach vergrösserte



iPhone 8 (2017): Eigentlich war das iPhone 8 «lediglich» die S-Variante des iPhone 7. Denn optisch war es dem Vorgängermodell sehr ähnlich, Unterschiede fand man vor allem bei der Ausstattung: Diese wurde auf den neusten Stand gebracht – das betraf vor allem den Prozessor und die verbauten Kameras. Auch war – dank der Rückseite aus Glas – nun kabelloses Laden möglich. Im Gegensatz zum iPhone X fanden Traditionalisten bei diesem Gerät auch noch den Home Button inklusive Fingerabdrucksensor





iPhone 8 Plus (2017): Wie auch das iPhone 7 Plus kam das iPhone 8 Plus mit einem 5,5 Zoll grossen Display und einer Dual-Hauptkamera auf der Rückseite, die technisch noch einmal überarbeitet wurde. Die sonstige Ausstattung ähnelte dem iPhone 8





iPhone X (2017): Das Smartphone-Flaggschiff von Apple brach mit einer alten Tradition. Aufgrund des riesigen OLED-Bildschirms mussten erstmals der Home Button – und somit auch der Fingerabdrucksensor – weichen. Dafür konnte das Gerät nun via Gesichtserkennung entsperrt werden. Zu den technischen Highlights des iPhone X zählten der schnelle A11-Bionic-Prozessor mit seinem Sechskern-CPU-Design, die neu entwickelte 12-Megapixel-Dualkamera mit dualer optischer Bildstabilisierung sowie die kabellose Ladefunktion





iPhone XR (2018): Die drei iPhone-Neuheiten des Jahres 2018 orientierten sich beim Design allesamt am iPhone X, das im Vorjahr erstmals vorgestellt worden war. So auch das iPhone XR, das den Einstieg des Trios bildete und ein 6,1-Zoll-LCD-Display mit 1792 × 828 Bildpunkten bot. Es hatte ein gemäss IP67 geschütztes Gehäuse aus Aluminium in fünf Farben, darunter auch Rot und Gelb. Ausserdem gab es eine rückwärtige Kamera mit einer 12-Megapixel-Linse und Weitwinkelfunktion, den neuen A12-Bionic-Prozessor und einen leistungsstärkeren Akku





iPhone XS (2018): Beim iPhone XS handelte es sich um den technisch aufgemotzten Nachfolger des iPhone X, das wie bisher eine 5,8-Zoll-Bildschirmdiagonale mit 2436 × 1125 Bildpunkten hatte. Neu waren unter anderem die Farben der Hülle in Gold, Silber und Grau, der schnellere Sechskern-Prozessor A12 Bionic, die zusätzliche eSIM-Funktionalität sowie die verbesserte Doppelkamera. Erstmals wurden auch Speichergrössen von 512 GB angeboten



iPhone XS Max (2018): Das neue Apple-Flaggschiff trug den Namen iPhone XS Max. Es war technisch nahezu mit dem iPhone XS identisch, kam aber mit einem 6,5 Zoll grossen OLED-Bildschirms mit 2688 × 1242 Pixeln sowie einem noch stärkeren Akku





iPhone 11 (2019): Das iPhone 11 mit 6,1 Zoll grossem Retina-Display ersetzt als Einstiegsmodell das iPhone XR. Es bietet unter anderem einen Nachtmodus, der für gute Bilder bei dunklen Lichtverhältnissen sorgen soll. Und zum ersten Mal bekommt auch das günstigste iPhone-Modell eine Doppelkamera, die Weitwinkelaufnahmen, einen vollwertigen Porträtmodus und andere Verbesserungen ermöglicht. Für noch mehr Prozessor-Speed sorgt der A13-Chip aus eigener Entwicklung





iPhone 11 Pro (2019): Die Nachfolger der Top-Modelle iPhone XS und XS Max, die ebenfalls vom schnellen A13-Prozessor angetrieben werden, tragen die Namen iPhone 11 Pro und Pro Max. Das Pro steckt, wie sein grosser Bruder, in einem neuartigen Edelstahlgehäuse und verfügt nun über drei Kameras auf der Rückseite – mittlere Brennweite, Teleobjektiv und Ultra-Weitwinkel





iPhone 11 Pro Max (2019): Das neue Apple-Flaggschiff unterscheidet sich von seinem kleineren Bruder Pro nur durch das grössere 6,5-Zoll-Retina-Display und einen leistungsstärkeren Akku