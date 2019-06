Amazon bringt Kindle Oasis im Sommer

Amazon hat den Kindle Oasis vorgestellt. Der 7-Zoll-E-Reader verfügt über ein Paperwhite-Display (300ppi), E-Ink-Technologie und Leselicht mit verstellbarer Farbtemperatur.

Die Grösse des neuen E-Readers mit Aluminiumgehäuse beträgt 14,1 × 15,9 × 0,34 cm und das Gerät wiegt 188 Gramm. Der Kindle Oasis ist wahlweise mit 8 oder 32 Gigabyte Speicher erhältlich. Das Gerät ist in den Farben Grafit und Gold zu haben.

Laut Amazon lässt sich auf dem «bisher besten» Paperwhite-Display lesen wie auf gedrucktem Papier, wie es in der Mitteilung heisst. Auch bei hellem Sonnenlicht soll das Display keine Spiegeleffekte verursachen. Amazon verspricht eine Akkulaufzeit von bis zu vier Wochen. Ohne Test lässt sich beides nicht verifizieren. Die Farbtemperatur lässt sich von Weiss bis Bernstein anpassen.

Des Weiteren ist der neue Kindle wasserfest (IPX8-Standard) – wie auch der Kindle Paperwhite (PCtipp berichtete) – kann also in die Badewanne oder zum Sünnele an den Pool mitgenommen werden. Wie zu erwarten, hat er Audible-Integration im Gepäck.

Passgenaue Hüllen für den neuen Kindle lassen sich wie ein Buch öffnen, aktivieren das Gerät beim Öffnen automatisch und versetzen es beim Schliessen in den Ruhemodus. Zur Auswahl stehen wassergeeignete Hüllen in Kohlenschwarz, Blau oder Rot; Lederhüllen in Schwarz und Bordeauxrot sowie eine Premium-Lederhülle.

Preis und Verfügbarkeit

Der Kindle Oasis kann auf Amazon.de ab sofort auch von Schweizer Kunden vorbestellt werden. Das Modell mit 8 GB Speicher kostet umgerechnet Fr. 256.50 (229.99 Euro), jenes mit 32 GB Speicher ist für umgerechnet Fr. 290.– (259.99 Euro). Die Auslieferung beginnt ab 24. Juli.