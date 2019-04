Amazon-Mitarbeiter haben Zugriff auf Standort von Alexa-Nutzern

Vor zwei Wochen wurde bekannt, dass Amazon-Mitarbeiter bei Alexa mithören können. Um die Amazon-Assistentin zu optimieren, transkribieren und analysieren Mitarbeitende täglich Tausende von Privatgesprächen, berichtete der «Spiegel». Die betroffenen Echo-Nutzer würden darüber nicht informiert.

Laut Amazon wird so verfahren, um die Spracherkennung zu verbessern. Das Unternehmen hatte bei Bekanntwerden diese Praxis gegenüber «Bloomberg» bestätigt, aber ergänzt, dass die Mitarbeiter keine Möglichkeit hätten, die Identität des Nutzers herauszufinden.

Offenbar ist dies nicht ganz korrekt. Amazon-Mitarbeitende sollen nicht nur Zugriff auf den Sprachbefehl haben, sondern erhalten bei einigen Fragen auch den geografischen Standort des Nutzers, wie «Bloomberg» nun herausgefunden hat.

«Team members with access to Alexa users’ geographic coordinates can easily type them into third-party mapping software and find home residences, according to the employees, who signed nondisclosure agreements barring them from speaking publicly about the program.» Bloomberg.com

Anhand der geografischen Koordinaten ist es mit einer Kartensoftware wie Google Maps leicht, diese einzugeben und nicht nur den Standort, sondern auch das (Wohn-)Gebäude ausfindig zu machen. Gemäss «Bloomberg» haben Mitarbeitende eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnet, die ihnen verbietet, öffentlich über das Programm zu sprechen.

«Access to internal tools is highly controlled, and is only granted to a limited number of employees who require these tools to train and improve the service by processing an extremely small sample of interactions. Our policies strictly prohibit employee access to or use of customer data for any other reason, and we have a zero tolerance policy for abuse of our systems. We regularly audit employee access to internal tools and limit access whenever and wherever possible.»

Amazon-Statement gegenüber bloomberg.com