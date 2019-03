Apple Keynote: Diese Neuigkeiten werden erwartet

Es ist offiziell: Apple hat Einladungen für die Keynote in Cupertino, Kalifornien versandt. Der Event findet am Montag, 25. März statt. Wie im Vorfeld solcher Event üblich, findet unter Kennern ein kollektives «Werweissen» statt: Welche Geräte werden vorgestellt, welche erst im Herbst, welche gar nicht?

Please join us for an Apple special event

at the Steve Jobs Theater in Cupertino.



March 25, 2019

10:00 a.m.



The email played a short film reel countdown animation on opening. pic.twitter.com/a2COFjMIpA

— Matthew Panzarino (@panzer) 11. März 2019