Bowers & Wilkins lanciert neue Kopfhörer-Serie

On- und Over-Ear mit neuem aptX-Standard

Gleich vier neue Kopfhörer gibt es aus dem Hause Bowers & Wilkins. Den Einstieg bildet der PI3 für 195 Franken. Das In-Ear-Modell soll mit Dual-Hybrid-Treiber mit getrennten Verstärkern überzeugen und trotz des geringen Gewichts von 31 Gramm mit einem starken Akku aufwarten. Bis zu 8 Stunden Musik am Stück verspricht der Hersteller. Der PI3 ist in den Farben Space Grey, Blau sowie Gold erhältlich und wird mit Ear-Pads und -Wings in drei verschiedenen Grössen geliefert.Nochmal zwei Stunden länger soll der Musikgenuss mit dem grossen Bruder PI4 (335 Franken) andauern. Das Modell verfügt zudem über Active Noise Cancelling, dieses kann per Knopfdruck pausiert werden, um beispielsweise die Ansagen im Flugzeug oder am Bahnhof verstehen zu können. Der Kopfhörer besitzt insgesamt drei Mikrofone (eines mehr als der PI3) und soll so störende Umgebungsgeräusche beim Telefonieren noch effektiver ausblenden können.Das On-Ear-Modell PX5 kostet ebenfalls 335 Franken, bringt 254 Gramm auf die Waage und bietet eine maximale Laufzeit von 25 Stunden. Aktive Geräuschunterdrückung ist ebenfalls inklusive, zudem unterstützt der PX5 – wie alle anderen Neuheiten – Bluetooth 5.0 und den Hi-Fi-Codec aptX adaptive. Letzterer sorgt nicht nur für eine gebündelte Signalübertragung (aptX), sondern sorgt situativ für Energieeffizienz (adaptive). Somit sollen sich auch Aufnahmen mit 24 Bit/48 kHz ohne Verlust wiedergeben lassen.Das Top-Modell PX7 schlägt mit 445 Franken zu Buche. Enthalten sind neben dem anpassbaren Active Noise Cancelling auch Näherungssensoren. Diese ermöglichen es, dass die Musikwiedergabe auch stoppt, wenn ein Ohrpolster angehoben oder der ganze Kopfhörer um den Hals gelegt wird. Das Gewicht liegt bei 302 Gramm, die Spielzeit gibt Bowers & Wilkins mit bis zu 30 Stunden an.

Die Geräte werden gemäss Medienmitteilung «bis spätestens Ende Jahr» verfügbar sein.