Drei auf einen Schlag: Oppo mischt den Smartphone-Markt auf

Das erste bietet ein 10-faches Hybrid-Zoom, das zweite ist günstig und mit dem dritten, das als erstes Modell 5G-tauglich ist, prescht Hersteller Oppo in zukünftige Bereiche der Smartphones vor – und das zusammen mit Swisscom. PCtipp war beim Europa-Launch-Event auf dem Zürcher Messegelände vor Ort.

3fach-Attacke: 10fach-Zoom, 5G und Tiefpreis

Nach eigenen Angaben will Oppo mit seiner neuen Reno-Reihe «die hohen Nutzer-Erwartungen an Design, Fotografie und Performance durch kreative Innovationen erfüllen.» Die Chancen dazu stehen nichtmal schlecht: Die Reno-Serie besteht aus drei Modellen, um unterschiedliche Nutzer-Bedürfnisse abzudecken: den Varianten «Reno 5G», «Reno 10x Zoom» und der Basic-Variante «Reno». Alle Modelle werden in zwei neuen Farbverläufen verfügbar sein: Ocean Green und Jet Black. Sämtliche Modelle kommen mit einer Kamera, die über einen Pivot-Schwenk-Mechanismus verfügt; eine Kombination von Design, Funktionalität und Technologie. Innert nur 0,8 Sekunden, so der Hersteller, kann die Pivot-Funktion ausgeführt werden, um so die Frontkamera in einem Winkel von 11 Grad auszufahren und zu aktivieren. Dabei wurden, so Oppo, «strenge Qualitätstests und Standards durchlaufen», um die Funktion sicherzustellen. Darüber hinaus soll ein Fallschutzmechanismus in Echtzeit dafür sorgen, dass die Kamera automatisch eingefahren wird, wenn sich das Smartphone im freien Fall befindet – um Beschädigungen zu verhindern.

Ferner ist die Oppo-Reihe mit einem speziellen Keramikstein, dem sogenannten O-Punkt, ausgestattet. Der O-Punkt soll dazu dienen, dass das Smartphone leicht angehoben wird, wenn es auf einer flachen Oberfläche liegt. Dadurch, so Oppo, wird die Kameralinse vor direktem Kontakt mit der Oberfläche geschützt.

