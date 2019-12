Honor hat MagicWatch 2 lanciert

Honor hat die MagicWatch 2 offiziell vorgestellt und bestätigt, dass die Smartwatch in zwei Grössen nach Europa kommt, wie «Giga» berichtet. Die MagicWatch 2 erinnert an die Huawei Watch GT 2 des Mutterkonzerns Huawei. Das Highlight ist laut Honor die lange Akkulaufzeit von bis zu zwei Wochen – wie bei der Watch GT 2 (hier gehts zum PCtipp-Test). Die kleinere Version soll circa sieben Tage durchhalten.

Jump into 14 days of non-stop action with the #HONORMagicWatch2. Swim, hike, run and climb - all tracked and packed into one. How's that for #InnovationMadePersonal? ???? pic.twitter.com/LLkQ7zie7x

— HONOR (@Honorglobal) December 18, 2019