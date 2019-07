HP lanciert neue EliteBooks

Hardware im Anmarsch: HP steht mit einigen neuen Geräten in den Startlöchern. Die HP-EliteBook-700-Serie kommt in einer neuen Generation. Ausserdem soll ein mobiler Thin Client von HP auf den Markt kommen.



Die beiden Laptops EliteBook 735 G6 und EliteBook 745 G6 sind mit verschiedenen 13,3-Zoll- respektive 14-Zoll-Displays erhältlich, die jeweils in Full HD mit 1920 × 1080 Pixeln auflösen und wahlweise Touch-Support bieten. Für ausreichend Leistung sind die Business-Notebooks mit AMD-Prozessoren der zweiten Ryzen-Pro-Generation ausgestattet. Die Vierkern-APUs verfügen über eine integrierte Radeon-Vega-Grafikeinheit und takten je nach Modell mit bis zu 3,7 GHz (Ryzen 5 3500U).

An Arbeitsspeicher stehen bis zu 32 GB RAM zur Verfügung. Als Hauptspeicher kann zwischen verschiedenen Varianten mit herkömmlichen SATA-SSDs oder NVMe-SSDs mit bis zu 1 TB Kapazität gewählt werden.

Für ausreichend Konnektivität sollen zwei USB-3.1-Ports (Gen 1) sowie ein USB-Typ-C-Port sorgen. Hinzu kommen RJ-45, HDMI, ein Smart-Card-Lesegerät und optional ein SIM-Kartenschacht. Drahtlos verbinden sich die Geräte per WLAN-ac sowie Bluetooth 4.2 beziehungsweise 5. Für die Energieversorgung ist ein Lithium-Ionen-Akku mit drei Zellen und insgesamt 50 Wh mit an Bord.

mt45 Mobile Thin Client

Angeboten werden die Geräte mit verschiedenen Windows-10-Versionen sowie FreeDOS. Die Notebooks sind laut Hersteller in der Schweiz ab August zu einem Startpreis von 1299 Franken verfügbar.

Mit dem sogenannten mt45 Mobile Thin Client hat HP zudem ein weiteres Thin-Client-Notebook vorgestellt, das unterhalb der neuen EliteBooks positioniert ist. Das Gerät verfügt ebenfalls über ein 14 Zoll grosses Display mit Full-HD-Auflösung. Im Inneren des Vollaluminium-Gehäuses arbeitet ein AMD Ryzen 3 PRO 3300U mit vier Kernen und einer maximalen Taktrate von 3,5 GHz. Als integrierte Grafikeinheit kommt hier eine Radeon Vega 6 zum Einsatz.

Den Arbeitsspeicher gibt HP mit maximal 8 GB RAM an. Als interne Speicher stehen kleine M.2-SSDs mit maximal 128 GB Kapazität zur Auswahl bereit. An Schnittstellen sind am mt45 Mobile Thin Client 2 × USB 3.1 (Gen1), 1 × USB-Typ-C. RJ-45, HDMI, ein Dockinganschluss sowie ein SIM-Kartenslot verbaut. Drahtlose Verbindungen sind über WLAN-ac und Bluetooth 5 möglich, ein GPS-Modul ist ebenfalls erhältlich.



Als Betriebssystem installiert HP je nach Bedarf Windows 10 IoT Enterprise for Thin Clients 64, HP ThinProHP oder Smart Zero Core. Schweizer Preise sind noch nicht bekannt.