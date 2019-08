Huawei Mate 30: Kamera, Akku, Chip und Aussehen

Nicht wie üblich Mitte Oktober, sondern bereits am 19. September soll der jüngste Spross der Mate-Serie von Huawei vorgestellt werden: das Huawei Mate 30. Und wie das so üblich ist, prasseln von überallher Bilder von angeblichen Pilotgeräten auf uns ein. Auffällig ist, dass sie sich nur sehr marginal voneinander unterscheiden, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass das Smartphone tatsächlich so aussieht.

If this really is the Huawei Mate30/Mate30 Pro, it looks amazing. So excited for this phone. The notch is 100% acceptable for me if it has 3D Face Recognition like last time. I'm sure the launch is on 19th September so its not very far away! #HuaweiMate30Pro

Source: Weibo pic.twitter.com/hN8KJ9EquN

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) August 26, 2019